شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تنظم دورات تدريبية لمقدمي الرعاية في المنشآت المختلفة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت هيئة الرعاية الصحية فعاليات الدورة التدريبية (دعم الحياة الأساسية لإنقاذ الأرواح عقب توقف القلب)، لمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية (American Heart Association/AHA)، وبالاشتراك مع جامعة بيروت العربية .

وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إلى أن الدورة ترتكز على تدريب مقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية للهيئة على التغيرات العلمية المتعلقة بالإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم التي تؤثر على دعم حياة المصابين بالسكتة القلبية المفاجئة واستمرارها، وذلك على مدار يومين متتاليين تستمر فيهم فعاليات الدورة باستخدام أحدث الوسائل التدريبية والتقنيات العالمية.