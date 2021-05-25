شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير حديقة السلام بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة السلام بالخارجة وإستغلال المنطقة المجاورة في إقامة منطقة خدمات لرواد الحديقة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

هذا وتشمل أعمال التطوير إنشاء قاعة مناسبات وحمام سباحة وملاعب رياضية ومسطحات خضراء وساحة إنتظار سيارات.