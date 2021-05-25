شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر يصل القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي يزور القاهرة حاليا .

كان الوزير سامح شكري تلقى مساء يوم 16 مايو الحالي اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثان، وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول اتصالاً بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.

­وقد اتفق الوزيران على أهمية العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين، كما اتفقا على استمرار التنسيق في الإطار الثنائي كما في الأطر الإقليمية والدولية حول ما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.