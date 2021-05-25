شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء جامعة بنها : رفع حالة الطوارئ وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس أمناء جامعة بنها اجتماعه الثلاثاء، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وذلك لمتابعة آخر استعدادات كليات الجامعة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، وفاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية وأمناء الكليات.

وأكد «الجيزاوى»، خلال الاجتماع على الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.