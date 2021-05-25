شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» يُكرّم مسؤولة الدمج بالمديرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رباب فاروق ثابت مسؤول الدمج بالمديرية لجهودها المتميزة في الدمج التعليمي، بحضور نادية فتحي مدير عام التعليم العام الجديد ومحمود شحاته مدير إدارة التربية الخاصة.

وأكد سعد أن الدمج التعليمي يمثل إتاحة الفرص للأطفال الذين يعانون من إعاقات متنوعة للانخراط في نظام التعليم تأكيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص ومواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن إطار المدرسة العادية وفقًـا لأساليب ووسائل دراسية مع دراسة لنفس المناهج الدراسية مع تقديم خدمات التربية الخاصة، تلك العملية التي تشمل جميع الطلاب المدمجين في فصول ومدارس التعليم العام وتقديم الخدمات التربوية لهم مع توفير دعم فني كامل .

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولى اهتمامًـا خاصًّـا بعملية الدمج التعليمي بإصدار قرارات وزارية خاصة بالدمج بالتعليم العام والتعليم الفني وأصبحت جميع المدارس الحكومية دامجة ومُلزَمة باستقبال جميع الطلاب ذوي الإعاقة طبقا للقرار الوزاري 252 لعام 2017، كما قامت الوزارة بتنظيم برامج تأهيل للمعلمين ومديري المدارس ومسئولي الدمج بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبعض الجامعات وبعض مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة من عملية الدمج .

وأشار إلى أن الدمج التعليمي يهدف إلى تعديل اتجاهات أفراد المجتمع والتقليل من الفوارق الاجتماعية والنفسية وتوفير مناخ ملائم بفرص أفضل لتحقيق الذات عند الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين سلوكياتهم الاجتماعية .