شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يتفقد لجان الاختبار التجريبي للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية انتظام سير اليوم الثاني للاختبار التجريبي لطلاب الثانوية العامة ببعض المدارس الثانوية العامة التابعة لإدارة قويسنا التعليمية حيث أدى الطلاب اليوم الاختبار في خمس مواد للشعبتين الأدبية والعلمية.

واطمئن مدير المديرية خلال الجولة التي شملت مدرسة الشهيد أحمد عبد السلام عفيفي الثانوية بميت القصري انتظام حضور الطلاب لأداء الامتحان واختبار الدخول على منصة الاختبار باستخدام الكود المخصص لكل طالب كما أشاد مدير المديرية بنسبة الحضور والتمكن من دخول الطلاب على المنصة بدون أية معوقات .

من ناحية أخرى تفقد سويد مجمع مدارس الإيمان الخاصة حيث تابع البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة الانجليزية والذي يستهدف التدريب على التكنولوجيا الحديثة والتطوير التكنولوجي لمسايرة التعليم الالكتروني كما تفقد قاعات رياض الاطفال وأماكن الترفيه الملحقة بها وخلال الجولة .

وفي ذات السياق أحال مدير المديرية الجهاز الإداري لمدرسة كفر العجايزة الابتدائية المشتركة للشئون القانونية لتقاعسهم عن العمل وإهمالهم في إدارة المدرسة وعدم التواجد بالمدرسة أثناء أوقات العمل الرسمية .