شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد: نستعين بالشباب فى تنفيذ مشاريع خاصة بهم فى مجال البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الوزارة على الاستعانة بالشباب في تنفيذ مشاريع خاصة بهم في مجال البيئة، وهو ما يتم تنفيذه في محمية سالوجا وغزال من خلال أحد الشباب الحائز على جائزة دولية في مجال السياحة البيئية، موضحة أن الوزارة تقدم العون لأى شاب بيتقدم بفكرة مشروع متميزة للوزارة.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال مشاركتها في الندوة التي أقامتها جامعة العلوم الحديثة والآداب بإكتوبر MSA حول دور الشباب في خدمة قضايا التنمية المستدامة وذلك عبر خاصية الفيديو كونفراس بحضور عدد من أساتذة الجامعة وطلابها، إلى مشروعات البيوجاز كنموذج لأى شاب يرغب في العمل في المجال البيئى وتحقيق ربح مادى، حيث قدمت شرح مبسط للطلاب عن هذا المشروع الذي يقوم بتحويل المخلفات وروث الحيوانات إلى سماد وغاز يتم استخدامه داخل المنازل في عدد من قرى الريف المصرى ويتم تنفيذ هذه المشروعات ايضاً ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على الدعوة وعلى إهتمامهم بالموضوعات البيئية ووجهت عدة نصائح للشباب بضرورة الحفاظ على البيئة والبدء بأنفسهم فالسلوك الفردى كإطفاء الانوار غير الضرورية واغلاق الصنبور واستخدام الدراجات سلوك بسيط ولكنه يؤثر في المجمل على البيئة فإذا فعل كل فرد تلك السلوكيات الإيجابية سنساهم في الحفاظ على البيئة التي هي جزء من حياتنا وصحتنا، كما اكدت وزيرة البيئة على ضرورة تضمين البيئة ضمن المبادرات والمشروعات التي ينفذها الطلاب، ووجهت الدعوة لطلاب الجامعة لزيارة أحد المحميات والقيام بجولة داخلها مع احد المتخصصين البيئين لتقديم شرح وافى للمحمية وما بها من كنوز طبيعية .

ومن جانبها اكدت الدكتورة نوال الدجوى خلال الندوة على أهمية مراعاة البعد البيئي نظرا لتأثيراته على كافة المجالات الأخرى مشيرةً إلى حرص الطلاب على تضمينه في المشروعات والأبحاث التي ينفذها الطلاب بالجامعة، وإلى مراعاة الجامعة للبعد البيئى فالجامعة كانت حريصة على وجود نسبة كبيرة من المسطحات الخضراء، وعلى فصل المخلفات، كما قام عدد من الطلاب بقسم العمارة بتنفيذ نموذح لطوب البناء تم صناعته من الرمل ليكون متوافق مع البيئة بدلاً من الطوب الذي يعتمد في صناعته على تجريف التربة والذى تؤدى عمليه حرقه أثناء صناعته إلى تلويث البيئة، وقد حصل هذا المشروع على براءة إختراع .