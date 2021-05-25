شكرا لقرائتكم خبر عن من الأوقاف لمحدودي الدخل .. احجز شقة بالتقسيط بشروط بسيطة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطرح وزارة الأوقاف الثلاثاء المقبل وحدات سكنية لمحدودي الدخل في المدن الجديدة، بنظام التمويل العقاري بهدف السداد لفترات طويلة.

تواصل "المصري اليوم" تقديم خدماتها للقراء بنشر المستندات والشروط المطلوبة لحجز شقة سكنية في مشروع وزارة الأوقاف الاسكاني الجديد.

ما هو موعد حجز الشقق وزارة الأوقاف؟

أعلنت وزارة الأوقاف بان الثلاثاء أول شهر يونيو إلى نهاية هذا الشهر هو الموعد المحدد لحجز الوحدات السكنية التابعة للوزارة في مدينتي العاشر من رمضان محافظة الشرقية، السادات بمحافظة المنوفية نظام التمويل العقاري لسداد لفترة طويلة لجميع المواطنين من المحافظات المختلفة.

ما هي المستندات المطلوبة لحجز شقق في مشروع الأوقاف؟

1- قدم المتقدم أقرر بانه لم يسبق له أو أسرته وحدة سكنية أيا كان نوعها في المدن الجديدة سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير.

2- - ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته استفاد بقرض تعاوني أو دعم خاص من المشروع القومي للإسكان أومن أي جهة حكومية أخرى.

3- يشترط بان من يحصل على وحدة سكنية من الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها للغير قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها.

4- شراء كراسة شروط من مقر وزارة الأوقاف بمبلغ 300 جنيه.

5- - صورة من بطاقة الرقم الشخصية للمتقدم وزوجته بشرط أن تكون سارية.

6- شهادة يثبت فيها صافي الدخل الشهري أو السنوي للمتقدم او الزوجة إن كانت تعمل.

7- يقدم طالب حجز شقة وزارة الأوقاف أقرر بصحة المستندات المقدمة منه وانه يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا عن عدم صحتها.

ما هي شروط الحصول علي شقق وزارة الأوقاف؟

1- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة وقت تاريخ.

2-- ألا يكون المتقدم مالك شقة سكنية.

3- لا يجوز المتقدم شراء الوحدات السكنية نقدا ويلتزم بنظام التمويل العقاري في السداد.

4- - أن يكون المتقدم لحجز شقة من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله في السنة عن 42 الف طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي.

5- يشرط من المتقدم إنهاء الالتزامات البنكية الخاص به أن وجدت.

6- اذا كان المتقدم لديه مصادر دخل اخري يشترط تقديم مستندات بها سواء كانت أملاك زراعية أو عقارات أو معاش استثنائي.

واكدت وزارة الأوقاف بان لا يحق للأسرة الواحد التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في هذا الإعلان .