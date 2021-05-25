شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم قنا» يستقبل وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الثلاثاء وفد ممثلي الإتحاد الأوربي وبرنامج الأغذية العالمي الذى زار مدرسة التعليم المجتمعي بقرية العقب جنوب مركز قوص بحضور خالد فوزى رئيس مركز ومدينة قوص والدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية

وكيل تعليم قنا يستقبل ممثل الاتحاد الاوربى

وكيل تعليم قنا يستقبل ممثل الاتحاد الاوربى

وكيل تعليم قنا يستقبل ممثل الاتحاد الاوربى

ضم الوفد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية وأماني جمال الدين مدير عام برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة ويحيي الخلاوى مدير عام إدارة التعليم المجتمعي بتعليم قنا

وكيل تعليم قنا يستقبل ممثل الاتحاد الاوربى

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن الزيارة تأتي ضمن برنامج زيارات الاتحاد الأوربي لمدارس التعليم المجتمعي بقنا و تعزيز دور برنامج الغذاء العالمي في تنمية البنية التكنولوجية و تثقيف المترددين على تلك المدارس ورفع درجة الوعي لديهم لمكافحة الأمراض والأوبئة

وكيل تعليم قنا يستقبل ممثل الاتحاد الاوربى

واضاف ان عدد مدارس التعليم المجتمعي بقنا بلغ ٢٥٠ مدرسة في تسع إدارات تعليمية وقد قدم البرنامج دعما لهذه المدارس حيث تركيب ١٥٠ شاشه تفاعليه وقام بتدريب ٦٠٠ معلمه