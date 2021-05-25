شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي علي 754316 سيدة بكفر الشيخ في إطار المبادرة الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد السيدات اللاتي تم إجراء الفحوصات الطبية لهن خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 754316 سيدة بنطاق المحافظة .

كما أشارت سلام إلى إستمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة .

وأوضحت أن المبادرة هدفها الكشف عن الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وإرتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم وإجراء فحص على الثدى للإكتشاف المبكر لأورام الثدى .