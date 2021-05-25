شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد: تخصيص 3 ملايين دولار لتمويل الجمعيات الأهلية لعمل مشروعات بيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة فؤاد أنه يتم تخصيص من ٢ _ ٣ مليون دولار كل ٣ سنوات من خلال برنامج المنح الصغيرة والذى يتيح الفرصة لتمويل الجمعيات الأهلية لعمل المشروعات البيئية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب مع وزيرة البيئة بشأن أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدعى، وأكدت فؤاد على دعم وزارة البيئة مشاركة منظمات المجتمع المدنى وهو متضمن أيضاً لفكرة حقوق الإنسان .

وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة قالت وزيرة البيئة ان هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع. ونعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات .مشيرة الغى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات. مؤكدة على عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.