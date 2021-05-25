شكرا لقرائتكم خبر عن نياحة بطريرك الأرمن الكاثوليك.. وبابا الإسكندرية يعزى الكنيسة الأرمينية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنيح اليوم الثلاثاء البطريرك كريكور بيدروس العشرون بطريرك الأرمن الكاثوليك بمصر.

وقدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التعازي للكنيسة الأرمينية والمطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، في وفاة الكاثوليكوس البطريرك كريكور بيدروس العشرون بطريرك الأرمن الكاثوليك.

وجاء نص البيان:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نقدم التعازي للكنيسة الأرمنية ولصاحب النيافة المطران كريكور كوسا في وفاة الكاثوليكوس البطريرك كريكور بيدروس العشرون، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي".