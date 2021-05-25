شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يدشن مشروع سيارات الميكروباص الجديدة لأهالي خور عواضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتدشين مشروع تحديث السيرفيس لأهالى منطقة خورعواضة بعدد 24 ميكروباص كمرحلة أولى من أجمالي ٥٠ سيارة ميكروباص حديثة ومكيفة بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وبنفس تعريفه الأجرة ١،٧٥قرش .

ووسط الأنغام والأغانى الفلكلورية والتراثية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وبحضور عمران أحمد رئيس البنك الزراعى المصرى بأسوان وقيادات المحافظة والبنك تفقد المحافظ سيارات الميكروباص الحديثة حيث سلم السائقين مفاتيح السيارات وخطابات البنك.

واكد اللواء أشرف عطية على أن تحديث النقل الجماعى لمنطقة خور عواضة يأتي ضمن المخطط العام الجارى تنفيذه لإضفاء الشكل الجمالى لمحافظة أسوان بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية ومنها توفير وسائل نقل حضارية وآمنة بتفريغ المدينة من سيارات الربع نقل ( الكبود ) .

واشار أشرف عطية إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع الإحلال والتجديد لسيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة والذى يتم تنفيذه داخل مدينة أسوان بواقع 945 ميكروباص حتى وباقى تحديث 120 سيارة سيرفيس ليتم تفريغ المدينة من سيارات الكبود بنهاية يونيو القادم، ليتوازى ذلك مع تفريغ مدن المحافظة بالكامل من هذه السيارات بنهاية ديسمبر 2021 على أن يتم العمل بها داخل نطاق القرى فقط، لافتاً إلى أن إجراء عمليات الإحلال لسيارات الكبود القديمة بهذه السيارات الحديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية. ومن جانبه أوضح رئيس البنك الزراعى المصرى بأن هناك العديد من التسهيلات المقدمة من البنك ومنها دفع مقدم 25 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 6 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 6 سنوات، ومدة سماح 3 شهور .