محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط 112 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بنطاق محافظتى البحيرة والدقهلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن البحيرة والدقهلية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرتى (مركز شرطة دمنهور بالبحيرة – قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) ، وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

(عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية لذات المخدر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- سلاح أبيض- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) بحوزة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .