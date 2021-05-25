تغريم 14893 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 14893 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل 14842 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 51 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 1922 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، 351 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 3445 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .