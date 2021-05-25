27 يوليو.. الحكم على المتهمين بقضية "خلية داعش السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين بتكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام"، لجلسة 27 يوليو؛ للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

ووجهت النيابة للمتهم الأول "محبوس"، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

ونسبت للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش في الخارج.