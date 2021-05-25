مباحث القاهرة تضبط مرتكبى واقعة محاولة سرقة سيارة من قائدها تحت تهديد السلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة، فى ضبط مرتكبى واقعة محاولة سرقة سيارة من قائدها تحت تهديد السلاح

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تنامى إلى سمعهم استغاثة أحد الأشخاص حال قيادته سيارة وبصحبته شخصان ، وسيره بشكل غير متزن فقامت القوة بملاحقتها ، وأمكن ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة بنى سويف)، وبحوزتهما (طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت - عدد 7 أفيز بلاستيك -شريط لاصق) .. وبصحبتهما قائد السيارة (سائق بإحدى شركات نقل الركاب – مقيم بالجيزة) "مصاب بكدمة وبعض السحجات" وتبين وجود تلفيات بالسيارة.

بسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم ورد إليه إتصال هاتفى عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل أحد العملاء، وعقب وصوله إستقل صحبته سالفى الذكر وحال سيرهم قاما بالتعدى عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وتهديده بإستخدام الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهما، ومحاولة توثيقه بإستخدام باقى المضبوطات فى محاولة منهما لسرقة السيارة قيادته كرهاً عنه.

بمواجهة المتهمان اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بنى سويف) وأضافا بأنه نظراً لمرورهم بضائقة مالية اختمرت فى ذهنهم فكرة ارتكاب واقعة سرقة سيارة ومساومة مالكها على دفع مبلغ مالى نظير إعادتها له ، وفى سبيل ذلك قام الأخير باستئجار سيارة وقاموا بشراء عدد 2 طبنجة صوت والطلقات والأدوات المضبوطة بحوزتهما واستقلوا السيارة صحبة الأخير وتوجهوا للمنطقة محل البلاغ وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وأمكن ضبط الأخير حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبصحبته أحد الأشخاص وضبط بحوزته (طبنجة صوت وعدد 9 طلقات صوت) و بمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.