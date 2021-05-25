الداخلية تفتتح بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية إفتتاح بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية بالقاهرة والجيزة

وقامت الوزارة بافتتاح المركز النموذجى بمول مصر التجارى بمدينة السادس من أكتوبر (بمحافظة الجيزة)، وكذا إفتتاح مركز الحمد النموذجى بالتجمع الخامس (بمحافظة القاهرة) وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 23/5/2021 ، وأن المركزين سيتم العمل بهما من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً متضمناً يوم الجمعة ، ويمكن من خلالهما استخراج والحصول على كافة مصدرات القطاع الثبوتية.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.