ضبط 150 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمحافظة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمحافظة السويس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن السويس قيام (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد 150طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .