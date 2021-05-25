قبل التطعيم بلقاح "أسترازينيكا".. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشر منظمة الصحة العالمية، 7 معلومات مهمة يجب أن يعرفها المواطنين قبل التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإقليمي للمنظمة، إن أكثر من 900 مليون جرعة جرى توزيعها في جميع أنحاء العالم حتى أواخر أبريل الماضي، كما أن اللقاح فعال للغاية في الوقاية من الإصابة الشديدة والمضاعفات طويلة الأمد والوفاة بسبب كوفيد-19.

وشدد المكتب في منشور توعوي، على أن اللقاح يمنع خطر الإصابة الشديدة بسبب بعض السلالات المتحورة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه قد تحدث آثارًا جانبية نادرة جدًا (تجلط الدم مع انخفاض الصفائح الدموية) بعد الجرعة الأولى.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الآثار الجانبية تحدث لدى 4-6 أشخاص من كل مليون شخص، وهي أقل احتمالًا عند كبار السن، مشددة على أن خطر تجلط الدم بسبب الإصابة بكورونا أكبر بكثير من خطر الجلطات الناتجة عن اللقاح.

وقالت إن فوائد الحصول على التطعيم تفوق بشكل كبير مخاطر أي آثار جانبية.