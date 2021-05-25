وزيرة البيئة: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالبعد البيئي وتدرك أهمية رفع وعي الأفراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في ندوة أقامتها جامعة العلوم الحديثة والآداب بأكتوبر MSA حول دور الشباب في خدمة قضايا التنمية المستدامة وذلك عبر خاصية الفيديو كونفراس بحضور عدد من أساتذة الجامعة وطلابها.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الندوة أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع البيئي نظراً لتأثيراته الكبيرة على كافة مناحي الحياه، مشيرة إلى سعي الحكومة ليس فقط إلى حماية البيئة ولكن أيضاً لإستدامة الموارد لضمان بقائها للأجيال القادمة، وهناك العديد من البرامج التي يتم تنفيذها لخفض نسب التلوث بكافة أشكاله من تلوث هواء ومياه وتربة وغيره، كما تعمل الحكومة على دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارت.

وتدرك الحكومة أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة من خلال مبادرة اتحضر للأخضر لرفع الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت خلالها المجهودات التي تقوم بها الوزارة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات والذي يتم العمل على اللائحة التنفيذية له وسينظم كافة الأنشطة الخاصة بالمخلفات بكل أشكالها.

وأوضحت وجود حوالي ٣٠٠٠ منشأة تعمل في مجال تصنيع البلاستيك وأن قرار المنع التام لاستخدام البلاستيك سيؤدي إلى إغلاقها وهناك عمال يتكسبون من هذه المهنة لذا فالدولة تسعى إلى تنظيم تلك العملية وإلى العمل على تحويل هذه المنشآت إلى العمل في البلاستيك القابل للتحلل غير المسبب لتلوث البيئة، كما تسعى الوزارة لإيجاد بدائل أخرى للبلاستيك تناسب الاستخدامات اليومية للمواطنين.

كما أجابت وزيرة البيئة عن استفسارات بعض الطلاب حول تنفيذ المشروعات الحاصلة على جائزة دولية، مشيرةً إلى قيام الوزارة بالعمل على تنفيذ أحد المشروعات الشبابية في محمية سالوجا وغزال والحائز على جائزة دولية في مجال السياحة البيئية، موضحة أن الوزارة تقدم العون لأي شاب يتقدم بفكرة مشروع متميزة للوزارة.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الندوة إلى مشروعات البيوجاز كنموذج لأي شاب يرغب في العمل بالمجال البيئي وتحقيق ربح مادي، حيث قدمت شرحا مبسطا للطلاب عن هذا المشروع الذي يقوم بتحويل المخلفات وروث الحيوانات إلى سماد وغاز يتم استخدامه داخل المنازل في عدد من قرى الريف المصري ويتم تنفيذ هذه المشروعات أيضاً ضمن مبادرة حياه كريمة.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على الدعوة وعلى اهتمامهم بالموضوعات البيئية، ووجهت عدة نصائح للشباب منها: ضرورة الحفاظ على البيئة والبدء بأنفسهم فالسلوك الفردي كإطفاء الأنوار غير الضرورية وإغلاق الصنبور واستخدام الدراجات سلوك بسيط ولكنه يؤثر في المجمل على البيئة فإذا فعل كل فرد تلك السلوكيات الإيجابية سنساهم في الحفاظ على البيئة التي هي جزء من حياتنا وصحتنا.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة تضمين البيئة ضمن المبادرات والمشروعات التي ينفذها الطلاب، ووجهت الدعوة لطلاب الجامعة لزيارة أحد المحميات والقيام بجولة داخلها مع أحد المتخصصين البيئين لتقديم شرح واف للمحمية وما بها من كنوز طبيعية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نوال الدجوي، خلال الندوة، على أهمية مراعاة البعد البيئي نظرا لتأثيراته على كافة المجالات الأخرى، مشيرةً إلى حرص الطلاب على تضمينه في المشروعات والأبحاث التي ينفذها الطلاب بالجامعة، وإلى مراعاة الجامعة للبعد البيئي فالجامعة كانت حريصة على وجود نسبة كبيرة من المسطحات الخضراء، وعلى فصل المخلفات.

كما قام عدد من الطلاب بقسم العمارة بتنفيذ نموذح لطوب البناء تم صناعته من الرمل ليكون متوافق مع البيئة بدلاً من الطوب الذي يعتمد في صناعته على تجريف التربة وتؤدي عملية حرقه أثناء صناعته إلى تلويث البيئة، وقد حصل هذا المشروع على براءة اختراع.