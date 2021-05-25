شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثالث الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المدارس الثانوية العامة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ثانى ايام الإمتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوى العام حيث ادى الطلاب إمتحان تجريبى في مواد التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحته، من خلال استخدام اجهزة التابلت، حيث يهدف الإختبار إلى الإطمئنان على إستخدام أجهزة التابلت لدى الطلاب وإجراء نموذج المحاكاه لإستخدام التابلت والإجابة على الأسئلة ومدى فاعلية وقوة شبكات الإنترنت.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان المدارس الثانوية العامة تواصل الإمتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، وتضم المحافظة 1805 طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي، والمدارس إتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا لبدء إجراء الإختبارات من خلال إجراء التعقيم والتطهير للمدارس، وتم إجراء تعقيم قبل وبعد الإنتهاء من الإمتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب والمعلمين.

مشيراً إلى ان الإختبارات التجريبية تهدف إلى الإطمئنان على كفاءة أجهزة التابلت، ومحاكاة كاملة لإستخدام المعدات والشبكات وتجربة لأكواد المواد وكلمات المرور التي يستخدمها الطالب في الامتحانات، وذلك استعداداً لإمتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.