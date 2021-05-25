شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر رفض طلب اكتساب الجنسية المصرية لفلسطينيين لدواعي أمنية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 115، اليوم الثلاثاء، قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصدر قرار رقم 589 لسنة 2021، برفض طلب الفلسطيني محمود عبدالله محمد بريك مواليد القاهرة في 25/12/1970 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لنص المادة الثالثة /2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

كما صدر قرار رقم 590 لسنة 2021 برفض طلب سلمان يوسف سلمان المكحل (فلسطيني الجنسية) مواليد الجيزة في 17/10/1972 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.