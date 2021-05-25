شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. الداخلية تأذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية واحتفاظ 21 مواطنًا بـ«المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 115، اليوم الثلاثاء، قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن التجنس بالجنسية الأجنبية.

وأصدرت وزارة الداخلية قرار رقم 565 لسنة 2021، بأن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 266 لسنة 2021، بأن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 567 لسنة 2021، بأن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 268 لسنة 2021، بأن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.