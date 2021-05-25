شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : تلوث الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى من أكبر المشاكل التي نواجهها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تلوث الهواء من أكبر المشاكل التى واجهت الوزارة خاصة فى محافظات القاهرة الكبرى ، وكان هناك توجيه من القيادة السياسية لإنهاء تلك المشكلة، وتم العمل على عدد من المحاور، لإنهاء الأزمة منها مشروع البنك الدولى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ. وأضافت أنه وصلنا إلى تنفيذ 109 محطات رصد نوعية الهواء وقد تخطينا المستهدف، مؤكدة على أن وجود محطات رصد بدون تحليل بيانات ليس له فائدة ، وهو ما نسعى إلى تنفيذه حاليا.

واستطردت فؤاد أمام لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أنه فيما يتعلق بمشكلة تلوث الهواء فقد نجحت الوزارة في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، وذلك بعد تعاملنا بطريقة مختلفة مع الفلاحين. مؤكدة أن العامل الاساسى فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال ايجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية ، كما يتم العمل بنفس المفهوم فى انشاء وحدات البيوجاز بالقرى المصرية حيث يتم تدريب الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوى واسمدة زراعية ويتم العمل على فتح اسواق لهم.

وتابعت وزيرة البيئة بالنسبة لمنظومة المخلفات فإنه تم تخصيص ١٢٠٠ فدان بالعاشر من رمضان لاستيعاب كافة مخلفات محافظات القاهرة الكبرى لمدة ٥٠ عام قادمة حيث سيتم إنشاء مجمع متكامل للتعامل مع كافة أنواع المخلفات .

وفيما يتعلق بالتساؤل حول مخلفات البناء والهدم أكدت فؤاد أن الوزارة قامت بمشاركة الجهات المعنية بإعداد استراتيجية للخروج بمنظومة متكاملة مع تلك المخلفات وفرض غرامات وتنظيم آلية للتفتيش ، ويتم التنسيق مع المحليات فى هذا الصدد .