شكرا لقرائتكم خبر عن تموين المنيا : استلام 254 ألف طن قمح من المزارعين خلال 40 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، استمرار أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى الاثنين 245 ألف و457 طن و298 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف «يوسف» تم استلام المحصول، خلال 40 يوما، داخل 41 مركز تجميع، من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا، منذ بدء استلام المحصول، في 15 ابريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول .