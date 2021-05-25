شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب بالأقصر متأثرًا بإصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحل عن عالمنا اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم - في بيان اليوم الثلاثاء - إن قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة، خالص العزاء لمجمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه.

ولد الأسقف الراحل الأنبا سلوانس بمدينة قنا عام ١٩٤٦، وتخرج في كلية الصيدلة ١٩٧١، وترهب في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون عام ١٩٧٨، وسيم أسقفا عاما لكنائس مصر القديمة بيد مثلث الرحمات البابا الأنبا شنودة الثالث عام ١٩٩٩، وتم تجليسه رئيسًا على دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في ٢٠١٣.