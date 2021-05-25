شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري مناعة يصدم المصريين : «كلنا معرضون للإصابة بالفطر الأبيض أو الأسود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد حداد، أستاذ المناعة والحساسية، إنه لم يتم رصد أي حالة من حالات الإصابة بالفطريات في مصر ولكن علمياً، لافتاً إلى أن أسباب انتشاره في الهند موجودة في مصر ولكن لم يتم انتشاره.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية TeN، اليوم الثلاثاء، أن الفطر الأسود موجود في الأماكن المغلقة، وعلى الأسطح، والفاكهة غير المغسولة، لكن لا يجرؤ أن يهاجم جسم الإنسان نظراً لقوة مناعته. ونوه بأن تناول المضادات الحيوية في ظل الإصابة بفيروس كورونا تعمل على تقليل المناعة بدرجة كبيرة فتجعل الجسم وسطا ملائما لهذا النوع من الفطريات.

وأشار إلى أن الإصابة بالفطر الأسود ليست معدية للآخرين إلا في حالة التعرض لنفس الظروف التي تعرض لها الشخص المصاب، مشدداً على ضرورة أخذ الحذر من تناول أي أدوية دون الإشراف المباشر من الطبيب.

