شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشهد إلقاء ٤ مليون زريعة سمك في قناة طنطا الملاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد، اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عملية إلقاء ٤ مليون زريعة سمك في قناة طنطا الملاحية، وذلك بحضور المهندس أسامة هنداوي رئيس الإدارة المركزية لوسط الدلتا للاستزراع السمكي.

وأشار محافظ الغربية إلى أن حدث اليوم يستهدف توفير أعداد كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية لتوفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة في متناول المواطن ، ذلك إلى جانب تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخلق فرص عمل للصيادين.

وأضاف رحمي أن مثل هذه المبادرات تأتي لعلاج مشكلة نفوق وكساد الثروة السمكية التي نعاني منها في الفترة الأخيرة والتي ترجع لعدة عوامل أهمها العوامل البيئية والسلوكيات غير المرغوبة من إلقاء القمامة أو مياه الصرف الصحي بالنيل مما يفسد البيئة الصحية اللازمة لنمو الأسماك ، هذا إلى جانب غلاء أسعارها، مؤكداً على حرص القيادة السياسية العليا على تطوير الثروة السمكية بالبلاد والتي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بجانب تحسين أوضاع الصيادين المادية والأسرية، حيث تعد مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد.

كما أشار المحافظ إلى أنه قد وقع الاختيار على أكثر الأماكن الأقل تلوثاً لإطلاق المبادرة وهي ترع ( الباجورية بكفر الزيات ، قناة طنطا الملاحية ، ميت السودان أمام القناة السادسة ، الشين مركز قطور ، بحر شبين من السنطة حتى البحر وميت بدر حلاوة ) .

ووجه المحافظ شرطة المسطحات المائية بتكثيف المتابعة وتنفيذ العقوبة على من يستهدف هذه الزريعة بالصيد قبل أوان صيدها وذلك لضمان استكمال نموها وتكاثرها وزيادة أعدادها.

وأشار المهندس أسامة هنداوي إلى أنه سيتم إلقاء زريعة سمك بلطي نيلي وسمك مبروك فضي، مؤكداً أن هذه السلالة من الأسماك قد خضعت لدراسة مستفيضة عليها لضمان سلامتها وصحتها لتحقيق حجم إنتاج مناسب خلال فترة زمنية محدودة.