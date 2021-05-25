شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل والسفير البريطاني يبحثان التعاون في السكك الحديدية والجر الكهربائي ومترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز، الثلاثاء، التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجرالكهربائي ومترو الأنفاق.

في بداية اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية البريطانية والتعاون التاريخي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بتوريد أول قطارين للمونوريل من مصانع الستوم بديربي بإنجلترا وذلك بعد استحواذ شركة الستوم على بومباردييه حيث تم التأكيد على توريد القطارين خلال شهر سبتمبر القادم وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة لتمويل وكالة الصادرات البريطانية UKEF لصفقة توريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا هنشل والتي تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة بروجرس ريل الأمريكية

كما بحث الجانبان اهتمام شركة هيتاشي فرع المملكة المتحدة لتصنيع وتوريد 200 عربة نوم لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية حيث أكد وزير النقل أن الوزارة لديها خطة طموحة لدعم اسطول عربات النوم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم قطاع السياحة مشيرًا إلى أهمية تقديم العرض إلى مصنع سيماف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوين صناعة النقل في مصر

وأكد السفير البريطاني على اهتمام شركة بكتل الامريكية حيث يوجد فرع لها في إنجلترا في التعاون مع وزارة النقل في مشروع الخط السادس للمترو حيث تم التأكيد على تقديم الشركة للعرض الفني والمالي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل مؤكدًا على أهمية هذا المشروع وأن وزارة النقل في كل تعاقداتها لها استراتيجية واضحة ترتكز على عده محاور وهي ان يكون التمويل تمويل حكومي ميسر وفترة سماح وسداد كبيره تصل إلى حوالي 30 سنة، بالاضافة إلى توطين الصناعة مع الشركات العالمية التي يتم التعاقد عليها والتي تبدأ بـ25% في العام الأول لتصل بعد ذلك في العام السادس إلى 75% وأن يتم تنفيذ كل الأعمال المدنية بواسطة الشركات الوطنية المصرية التي اصبحت لها خبرة كبيرة في هذا المجال بما نفذته من مشروعات ضخمة في هذا المجال .

وعلق السفير جيفر آدامز عقب اللقاء، قائلاً: «كان اجتماع اليوم مع معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير مثمر حيث ناقشنا سبل التعاون البريطاني- المصري لدعم قطاع النقل في مصر. من خلال جهود الشركات البريطانية، وبدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية، نساعد في تطوير نظام سكك حديدية ونقل أكثر استدامة وكفاءة يخدم ملايين المصريين يوميًا. تتبع هذه المشاريع مشاركة المملكة المتحدة الكبيرة في تطوير مونوريل جديد في القاهرة، كما توفر فرص عمل للمصريين والبريطانيين على حد سواء. والأهم من ذلك، فهي توفر خيارات نقل نظيفة وأكثر حماية للبيئة- وهي ضرورية إذا أردنا تحقيق أهدافنا المناخية بشكل جماعي بينما نستعد لمؤتمر المناخ الدولي COP26 في وقت لاحق من هذا العام».

وأكد السفير البريطاني على اهتمام الشركات البريطانية المستمر بالسوق المصري، وسلط الضوء على التزام المملكة المتحدة بدعم قطاع النقل في مصر وتعزيز العلاقات التجارية وان المملكة المتحدة تمتلك تاريخًا قويًا من التعاون مع قطاع النقل في مصر، بعد أن وقعت واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية في إفريقيا، لإنشاء خطين المونوريل في منطقة القاهرة الكبرى، والتي ستنقل ملايين الأشخاص كل عام. تضمنت الصفقة مبلغ بريطاني بقيمة 517 مليون جنيه إسترليني ومساهمة وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF بأكثر من 1.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أكبر مبلغ تمويل قدمته على الإطلاق لمشروع بنية تحتية في الخارج.