شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 256 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد استلام 256348 طن، و637 كيلوجرام من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ان عملية التوريد تتم داخل 41 مركز تجميع، من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا، منذ بدء استلام المحصول، في 15 ابريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

يذكر ان المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.