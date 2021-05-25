شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين 8 عمال بينهم 6 سيدات لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مشهد جنائزي مهيب، شيع اليوم، أهالي عزبة الملك، التابعة لمجلس قروي برطباط بمركز مغاغة شمال المنيا، جثامين 8 عمال، بينهم 6 سيدات لقوا مصرعهم في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية برطباط.

أقيمت صلاة الجنازة لـ5 مصابين بمسجد مستشفى مغاغة، و3 ضحايا بمسجد مستشف العدوة المركزي، وتم دفن الجثامين بمقابر الأسرة بقرية كفر الصالحين بجوار العزبة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من عمليات النجدة، بتصادم جرار زراعي، بتروسيكل، يقل عمالا بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية برطباط بمركز مغاغة، شمال المنيا.

وتسبب الحادث في مصرع 8 عمال، بينهم عاملان اثنان و6 عاملات وهم سهير جمعة مهني، وعبدالجواد صلاح ثابت، وخيرية حسن عبدالله، تم نقلهم لمشرحة مستشفى العدوة، ومادينا فاروق، وآية عبداللطيف، ورجب معوض، ولبني شعبان، ومجهولة الاسم والعنوان، أنثي، تم نقلهم لمشرحة مستشفى مغاغة المركزي.

فيما أصيب كل من رحاب عاشور وإسلام إبراهيم أبوالنور، وكريم ربيع، وصفاء شوربجي، مقيمون جميعا بعزبة الملكية، بقرية برطباط بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي مغاغة المركزي، حيث تم إجراء الإسعافات العاجلة للجميع ونقلهم لمستشفي جامعة المنيا، دون كريم ربيع تم احتجاز لاستكمال العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.