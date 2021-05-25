شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمحافظة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من كورونا، ورفع المناعة المجتمعية ضد الوباء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمرور على الفرق المتحركة والمتواجدة بالمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، لمتابعة تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة بلقاح كورونا، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، كما تم التأكد من تقديم الخدمة الطبية للعاملين والمدرسين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم وعلي الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للعاملين والمدرسين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.