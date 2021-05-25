شكرا لقرائتكم خبر عن «إحنا معاكي».. حملة لتوعية السيدات بكيفية الحصول علي لقاح كورونا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، برئاسة الدكتورة منال ابو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، حملة لطرق الأبواب بعنوان «أحنا معاكي» لتوعية المرأة بكيفية الحصول على لقاح فيروس كورونا من النواحي الصحية، والتعريف بالتسجيل الاليكتروني وكيفية الدخول إلى الصفحة الاليكترونية التي خصصتها وزارة الصحة ووالتسجيل الدقيق للبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحالة الصحية وكيفية تتبع التسجيل لحين تحديد موعد تلقي اللقاح، بالإضافة إلى مساعدة السيدات الراغبات في التسجيل وربطهن بقاعدة بيانات شاملة تمهيدا لتسجيلهن على الموقع للحصول على اللقاح ومتابعتهن.

أطلقت المبادرة اليوم ولمدة 3 أيام بمركزي العدوه ودير مواس، حيث يشاركن فيها 50 رائدة ريفية وأعضاء المجلس القومي للمرأة وواعظات.

قالت «ابو سمرة» تقام الحملة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث سبق الحملة تدريب المشاركات وعددهن 50 مشاركة.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

حملة قومي المرأة بالمنيا