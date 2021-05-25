شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمود الشاعر أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور محمود دياب الشاعر- أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا، الذي وافته المنية اليوم.

وقال مفتي الجمهورية: إن الفقيد كانت له جهود علمية كبيرة، وتتلمذ على يديه الكثير من الطلبة الذين نهلوا من علمه وأخلاقه الحميدة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وطلبته، داعيًا الله عز وجل أن ينزله منازل الأبرار، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله وطلبته الصبر والسلوان.