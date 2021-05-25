شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات للعناية بالبشرة خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مي مجدي، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، أفضل طرق العناية بالبشرة في فصل الصيف، موضحة أن هناك روتين مكون من 3 خطوات يجب اتباعها والالتزام بها.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب غسل الوجه صباحًا بالغسول لأنه مفيد، إضافة إلى أهمية اختيار الغسول المناسب للبشرة.

وأردفت مي مجدي، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، أنه من المهم استعمال القابض للمسام، حيث إن هناك الكثير من الفتيات تنسى استعماله، رغم أنه يعتبر يعد خط الدفاع عن البشرة.

واختتمت، أن ثالث خطوات الحفاظ على البشرة في الصيف، هي الكريم المرطب، والذي يجب اختياره بعناية حسب نوع البشرة.