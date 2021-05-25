شكرا لقرائتكم خبر عن الفطر الأصفر .. طبيب يكشف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ«الممرض المميت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون، إن مواقع التواصل الاجتماعي تروج لشائعات مزيفة حول فوائد اللقاحات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حال تطعيم 70 % من الشعب المصري بلقاحات كورونا، سنصل إلى مرحلة مناعة القطيع»، متوقعا ضعف فيروس كورونا مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

وحول أعراض الفطر الأصفر قال «ممرض مميت، ويصيب أصحاب المناعة الضعيفة فقط»، مشيرا إلى أن تطور سلالة كورونا الهندية نتج عن حدوث تحور كون الفيروس ذكي وغير قدراته عبر سرعة الانتشار.

وتابع «علاج الفطر الأسود في بعض الحالات يكون بتر العضو، لكنها حالات نادرة جدا وكشف السمرة أن سبب تراجع إصابات كورونا في الصين، يرجع إلى تنفيذها سياسة عزل كامل للمناطق التي يظهر بها الفيروس.

وأكد أستاذ طب وجراحة العيون، أنه لو أعلنت بكين عن فيروس كورونا منذ ظهوره لاختلف الوضع الوبائي حول العالم. وحذر السمرة من تناول الأدوية دون استشارة طبية، أو الاعتماد على الوصفات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصيدليات.