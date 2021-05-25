شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة «البيئة والتضامن».. عقد تصفيات مسابقة الابتكار الأخضر للشباب السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد مؤسسة أضواء المستقبل للتنميه، بالتعاون مع وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، التصفيات النهائية لأكبر مسابقة في الشرق الأوسط في الإبتكار الأخضر «دايرة»، يوم السبت المقبل، بمشاركة ورعاية كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وشركة بسيطه، وبدعم من مؤسسة دروسوس.

وقال سامح ادوارد مدير عام المؤسسة، في بيان صحفي «الثلاثاء»، إن المسابقة متخصصة في مجال إعادة التدوير والابتكارات الخاصة به، في إطار مبادرات المؤسسة التنموية، وتقديم مبادرات للمستقبل في إعادة التدوير والسعي المستمر نحو التنمية المستدامة وأهدافها وبما يتماشى مع اهدافها لـ 2030، مشيرا إلى أن المسابقة لدعم ابتكارات ونماذج مشروعات إعادة التدوير للشباب «الابتكار الأخضر».

وأضاف، مدير المؤسسة، أن مجال المسابقة شمل إعادة تدوير (الخشب والبلاستيك والقماش)، واستهدفت الشباب من سن 21 إلى 40 سنة، بمشاركة لجان تحكيمية على أعلى مستوى من الخبراء والاستشاريين وأساتذة الجامعات وخبراء التنمية والبيئة، كما تمثل المسابقة تجمعا متميزاً للمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة.

وأكد أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بتطوير إعادة التدوير، وخلق فرص عمل في حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، معربا عن أمله في المشاركة في قاطرة التنمية المستدامة، وابتكار نماذج تساهم بفاعلية في حماية البيئة واستثمار مواردنا بسواعد الشباب للمستقبل في الإبتكار الأخضر.

وأوضح ادوارد أن المسابقه تم اطلاقها منذ نحو ٣ أشهر، وتم تصفية المتسابقين من جميع محافظات مصر والذين وصل عددهم 120شاب وشابه، وتم تصفيتهم طبقا لمعايير اللجنه الاستشاريه المكونة من 15 خبيرا واستشاريا على أعلى مستوى من المهنية والحرفية، إلى ٣٢ متسابقا، يدخلون التصفيات النهائية السبت المقبل، لافتا إلى أنهم سيعرضون منتجاتهم والمشاريع والمعدات الخاصة بإعادة التدوير على لجنة التحكيم، بحيث يتم إختيار أفضل ٣ متسابقين في كل مجال من المجالات التلاثة، يحصلون على جوائز مالية تصل 90 ألف جنيه.

وأعلن مدير المؤسسة إنه تم تحديد الحفل الختامي لتوزيع الجوائز يوم ٦ يونيو المقبل، في بيت القاهره التابع لوزارة البيئة، بحضور وزيرتي البيئة والتضامن الاجتماعي، وبحضور ١٠٠ شخصية عامه على رأسهم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة السابقة، وأعضاء مجلس النواب، والكتاب والإعلاميين.

في سياق متصل، عقدت المؤسسة، أمس الإثنين، ورشة لريادة الأعمال ومهارات العرض والتقديم، للشباب المشاركين في التصفيات النهائية السبت المقبل، تركزت على اكسابهم مهارات العض والتقديم ودراسة الجدوى وريادة الأعمال.

ورشة ريادة الأعمال ضمن مسابقة الإبتكار الأخضر للشباب

ورشة ريادة الأعمال ضمن مسابقة الإبتكار الأخضر للشباب

ورشة ريادة الأعمال ضمن مسابقة الإبتكار الأخضر للشباب

ورشة ريادة الأعمال ضمن مسابقة الإبتكار الأخضر للشباب

ورشة ريادة الأعمال ضمن مسابقة الإبتكار الأخضر للشباب