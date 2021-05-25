شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتح معبر رفح لإدخال 150 طنا من المساعدات إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سمحت السلطات المصرية بإدخال 150 طن من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وقال مصدر مسؤول، إن المساعدات عبارة عن 150 طنًا من المواد الغذائية، مقدمة من الأزهر الشريف بناء على توجيهات الإمام الأكبر، الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث رافقها حتي معبر رفح البري مجموعة من العلماء بالأزهر الشريف، تضامنًا من الأزهر الشريف مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

أضاف المصدر، أن القافلة تم إدخالها بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، حيث تعد القافلة امتدادًا لموقف الأزهر الرافض لانتهاكات الكيان الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني .