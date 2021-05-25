شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 71 شخص اشتباه إصابة بكورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، فحص 71 مسحة لمشتبه في إصابتهم بوباء كورونا المستجد حيث كشفت نتائج تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة إيجابية 31 مسحة ويتم علاجهم منزليا وداخل مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما كشفت عن سلبية 40 آخرين بمدن وقرى المحافظة .

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن انتظام أخذ المسحات من الحالات المشتبه بإصابتهم بالوباء وإرسالها للمعامل بالمحافظة والوزارة

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء كورونا، وتواصل تنفيذ القرارات، مشيدًا بدور الأطباء داخل المستشفيات الجهود المبذولة خلال تلك الفترة .