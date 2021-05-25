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استقرار نسبى بمستهل التداول.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 25 مايو 2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبى بمستهل التداول.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 25 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق السمك فى مصر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، استقرار نسبي مثلما الحال أمس خاصة الأنواع الشعبية مثل البلطى والقراميط، مع توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك فى الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر السمك اليوم الثلاثاء ببداية التداول كالتالى:


بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

22.5

22

23

2021-05-24

بلطى 2(4-5 أسماك / كجم)

20

19

21

2021-05-24

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-05-24

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-05-24

قشر البياض

105

90

120

2021-05-24

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

105

90

120

2021-05-24

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-05-24

قراميط

15

10

20

2021-05-24

ثعبان السمك

135

50

220

2021-05-24

المكرونة سويسى

65

60

70

2021-05-24

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-05-24

موسى

110

90

130

2021-05-24

السبيط

140

110

170

2021-05-24

قرش

35

30

40

2021-05-24

كابوريا

75

30

120

2021-05-24

مرجان 1 ≤100 جم

30

28

32

2021-05-24

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-05-24

مرجان مجمد

22

19

25

2021-05-24

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم

42

39

45

2021-05-24

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

32

29

35

2021-05-24

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-05-24

دنيس

105

90

120

2021-05-24

جمبرى سويسى جامبو

430

400

460

2021-05-24

جمبرى سويسى 1

325

300

350

2021-05-24

جمبرى سويسى 2

240

200

280

2021-05-24

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-05-24

جمبرى سويسى 3

135

90

180

2021-05-24

بورى 1 (≥ 500 جرام)

45

42

48

2021-05-24

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

35

32

38

2021-05-24

مازليا - كشر

35

30

40

2021-05-24

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وذكرت شعبة تجار الأسماك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس المستجد المعروف عالميا بـ"كوفيد 19"، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرًا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 الى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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