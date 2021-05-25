شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد .. تعرف على سعر الحديد في مصر الثلاثاء 25 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والاسمنت، بداية تداول اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، حيث يشهد سوق الحديد ارتفاع جديد بمعدل 400 إلى 500 جنيه لسعر الطن أطوال ولفائف، تسليم أرض مصنع يضاف اليه أسعار نولون السيارات، حيث تتأثر الاسعار صعوداً وهبوطا بعدة عوامل تتضمن حجم الانتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب علي الجانب الاخر ، كما ان اسعار الطاقة تعد احد العوامل الاساسية المؤثرة في تحديد سعر هذه المنتجات حيث انها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ورفعت شركات حديد التسليح أسعار البيع وأبلغت الشركات المنتجة الوكلاء بالأسعار الجديدة التى بدأ تطبيقها مايو، وسجّل سعر حديد المصريين 14500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرا بين كافة أنواع الحديد ، وحديد عطية 14300 جنيهًا للطن اليوم، وسجل سعر حديد بشاي للصلب 14500 جنيه للطن، وسرحان والمعادي 14300 جنيه للطن ، وسجل المراكبي نفس السعر 14300 جنيه للطن.

فيما سجل حديد العتال 14450 جنيه للطن بزيادة 400 جنيه لقيمة الطن، وسجل سعر حديد العشيرى ومصر ستيل والكومى سعر 14300 جنيه للطن، وهذة الأسعار تخص الكميات التى لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، من أرض المصنع مباشرة بدون وكلاء، وتخضع للزيادة والنقصان حسب الكمية المتوفرة من المنتج فى كل المحافظة.

يأتى هذا فيما قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا فى حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

اسعار الحديد خلال تعاملات الثلاثاء:

سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع حيث من المتوقع أن تزيد التكلفة بنحو 300 جنيه للطن إلى أن تصل للمستهلك.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيها للطن .

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن .

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن .

اسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 مايو 2021:

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي 910 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويس 900 جنيه.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 890 جنيها.

يسيطر الهدوء على عمليات التشييد والبناء حاليا خاصة خلال شهر رمضان حيث تتباطأ عمليات البناء نظرا لصيام ساعات النهار، فيما يرى خبراء أن سوق العقارات ستشهد طفرة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف تيسير إجراءات الحصول على وحدات سكنية تناسب كل المستويات وكان آخرها المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة لا تتجاوز 3%.

في سياق متصل، كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة معدل الصادارت من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل لنحو 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت 7 دول على نحو 86 % من الصادرات خلال تلك الفترة، حيث تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول و26 % من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمتها 9.3 مليون دولار، بينما استحوذت كينيا على 20 % من الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، بينما جاءت السودان في المرتبة الثالثة وبلغت نسبتها 19.7 % من إجمالي الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار ، ثم غانا بنحو 7.26 % بقيمة 2.61 مليون دولار.

على الجانب الآخر، أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تقريرها الصادر عن أداء موانيها التابعة خلال عام 2020، أن تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة ساهم في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15 % وحركة التداول بنسبة 18.5% وزيادة حركة الشاحنات بنسبة 38.1% وارتفاع حمولات سفن الحاويات بنسبة 11.6% مقارنه بالعام قبل الماضي.