شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يبحثان مجالات التعاون المشترك ضمن «حياة كريمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الوزارة بالدقي، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوحيد وتنسيق الجهود بين كل الوزارات والجهات الحكومية المختصة لنجاح المشروع القومى تطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وخلال الاجتماع، تم بحث عددًا من ملفات التعاون المشترك بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مبادرات الوزارتين الحالية الخاصة بتوفير فرص عمل للشباب ومن بينها «شغلك جنب قريتك»، و«شغلك من بيتك»، و«مستقبلنا.. رقمى»، وذلك لتنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار حياة كريمة، لتأهيل الشباب من الجنسين بالقرى المستهدفة لسوق العمل الحر، والعمل عن بعد داخل مصر وخارجها، وتوفير فرص عمل لهم في شركات تكنولوجيا المعلومات بما يساعد في توفير دخل شهري وحياة كريمة لهم.

وأشاد «شعراوي» في بداية اللقاء، بالتعاون والدعم الذي يقدمه المهندس عمرو طلعت لوزارة التنمية المحلية والمحافظات فيما يخص ميكنة أداء الخدمات والتحول الرقمى في أداء الخدمات المحلية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات للمواطنين، بما يساعد في تقديمها بصورة سريعة ومبسطة، وتحسين جودة خدمات المحليات، ومتابعه وتحسين أداء المراكز التكنولوجية بما يحقق رضا المواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مبادرة «شغلك في قريتك» في عدد من المحافظات، وسيتم التعاون والتنسيق مع وزارة الإتصالات في إطار مبادراتها «مستقبلنا.. رقمى»، بما يعود بالنفع على أبناء القرى المستهدفة ضمن المبادرة، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بالاهتمام ببناء الإنسان في القرى، بجانب إقامة المشروعات الخدمية والحيوية والتنموية وتحسين مستوي معيشة المواطنين.

وشدد على اهتمام القيادة السياسية بالشباب بمختلف فئاتهم، والاستماع إلى المبادرات والأفكار الجديدة والمبتكرة، لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة، وهو ما تقوم به الوزارة خلال الفترة الماضية، وتتعاون مع المبادرات الشبابية في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تساهم في تنفيذ تدخلات التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل للشباب بقرى حياة كريمة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، حيث يمكن أن يوفر جزء من ذلك التمويل لدعم المشروعات المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بما يساعد في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى الدور الذي تقوم به الوزارة ضمن المبادرة حياة كريمة، من خلال تنفيذ مشروعات حيوية ومهمة لتطوير كل شبكات الاتصالات بالقرى المستهدفة، والتي تشمل إحلال وتجديد خطوط الاتصالات بأخرى أكثر كفاءة، وتطوير شبكات الهاتف المحمول، وتطوير السنترالات ومكاتب البريد وتحويلها لمراكز لتقديم حزمة كبيرة من الخدمات التي تهم المواطنين.

وأضاف وزير الاتصالات، أن الوزارة تنفذ أيضًا مشروعات ميكنة مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية التي سيتم إنشاءها في كل وحدة محلية قروية، وتجهيز المركز التكنولوجى المطور، وكذا التنسيق بين الوزارتين ووزارة التخطيط لربط هذه المراكز التكنولوجية في المحافظات والمراكز الأخرى في المدن.

وقال إنه يمكن التعاون مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ مبادرة «شغلك من بيتك»، للعمل الحر الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك من خلال مبادرة «مستقبلنا رقمى»، والتي بدأت منذ عام تقريباً، وتهدف إلى تدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد في سوق العمل الحر، حيث تشمل ثلاثة مستويات للتدريب التكنولوجى التطبيقى في التسويق الالكترونى، وبرمجيات تطوير المواقع الإلكترونية، وعلوم وتحليل البيانات فضلا عن التدريب الاحترافى في مجال العمل الرقمي الحر؛ موضحا أنه تخرج حتى الآن نحو 40 ألف شاب من 27 محافظة وأكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة.

ونوه وزير الاتصالات إلى أن المبادرة ساعدت عدد كبير من الشباب في تحسين مساره المهنى، وتمكينه من الوصول لفرص العمل بمنصات العمل الحر العالمية والمحلية وتحقيق دخل شهرى يصل إلى 2000 دولار، مشيراً إلى أن هناك العديد من قصص النجاح لخريجى هذه المبادرة من الطلاب وخريجي الجامعات بمختلف التخصصات العلمية والمستويات الاجتماعية ومن الجنسين والذين تمكنوا من الاستفادة منها في اكتساب المهارات التطبيقية في مجالات التكنولوجيا والعمل الحر التي أهلتهم للتنافس على فرص العمل الرقمي المتاحة عالميا ومحلياً

وفي ختام اللقاء، تم الإتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين لإعداد وصياغة محاور خطة للتعاون المشترك في إطار بروتوكول شامل للتعاون في كافة الملفات والمجالات التي تهم المواطنين في مبادرة ««حياة كريمة، وكذا التعاون في مجال التدريب والتأهيل عبر مراكز التدريب التابعة لوزارة التنمية المحلية بالمحافظات ومركز التدريب بسقارة، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ومقدمى الخدمات بالمحافظات بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

شارك في اللقاء قيادات وزارة التنمية المحلية كل من المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتدريب، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، ومن قيادات وزارة الاتصالات كل من المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

اجتماع وزيرا التنمية المحلية والإتصالات لبحث التعاون في حياة كريمة

اجتماع وزيرا التنمية المحلية والإتصالات لبحث التعاون في حياة كريمة

اجتماع وزيرا التنمية المحلية والإتصالات لبحث التعاون في حياة كريمة

اجتماع وزيرا التنمية المحلية والإتصالات لبحث التعاون في حياة كريمة

اجتماع وزيرا التنمية المحلية والإتصالات لبحث التعاون في حياة كريمة