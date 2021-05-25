الري: رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وشدد الدكتور عبدالعاطى خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، موجهًا بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

كما وجه بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ١٧٢٢ كيلومتر من الترع وجارى تأهيل ٥٣٦٣ كيلومتر أخرى وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل ١١٤١ كيلومتر ، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل الى ٨٢٢٦ كيلومتر ، وهو ما يتجاوز الـ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.

كما تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه لنُظم الري الحديث ما يزيد عن ٣١٤ ألف فدان ، بخلاف طلبات للتحول لنظم الرى الحديث في زمام ٨٥ ألف فدان أخرى.

وفى مجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف مجابهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة ، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا ، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي ، وتم فتح المظاريف الفنية يوم ١٨ مايو ٢٠٢١، وجاري حالياً التقييم بمعرفة لجنة البت الفني واستشارى المشروع ، ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم خلال الإجتماع عرض الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى ، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات ، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-١٩ "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.​