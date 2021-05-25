الري: رفع الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ لمتابعة الموقف المائي والاجراءات المتبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والاجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وشدد عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية.. موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالة، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

ووجه وزير الموارد المائية والري، بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدب الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وعُرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ١٧٢٢ كيلومتر من الترع وجاري تأهيل ٥٣٦٣ كيلومتر أخرى وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل ١١٤١ كيلومتر ، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى ٨٢٢٦ كيلومتر، وهو ما يتجاوز الـ ٧٠٠٠ كيلو متر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.

كما تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه لنُظم الري الحديث ما يزيد عن ٣١٤ ألف فدان، بخلاف طلبات للتحول لنظم الري الحديث في زمام ٨٥ ألف فدان أخرى.

وفي مجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا ، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية يوم ١٨ مايو ٢٠٢١، وجاري حالياً التقييم بمعرفة لجنة البت الفني واستشاري المشروع، ويهدف المشروع لتحسين أعمال الري في خمسة محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وناقش الاجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعب، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

ووجه عبد العاطي بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-١٩ "كورونا" في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.​