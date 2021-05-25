الهند تُسجل 196 ألفا و427 إصابة جديدة..و 3511 وفاة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الهندية 196 ألفا و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 41 يوما، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 26 مليونا و948 ألفا و874 شخصا.

وذكرت الوزارة - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3511 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 307 آلاف و231 شخصا.

وأفادت بأن 326 ألفا و850 شخصا تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 24 مليونا و54 ألفا و861 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونين و586 ألفا و782 شخصا.