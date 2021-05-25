شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بدء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة في 5 مواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الثانوية العامة، بعد قليل، الامتحان التجريبي الثاني في 5 مواد هي: «التاريخ والفيزياء من 10 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا، وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة من 11 صباحًا وحتى 11:30 صباحًا».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويعد هذا امتحانًا تجريبيًا بلا درجات، وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأعلنت وزارة التعليم أنه سيتم تطبيق طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، ثم نطبق هذه التجربة على كل المدارس في الامتحان التجريبي الثالث والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيًا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسليم كلمات المرور الخاصة بامتحان شهر مايو التجريبي لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مايو التجريبية، ستكون عبارة عن عدد من الأسئلة الاسترشادية التي تغطي المنهج المقرر لطلاب الثانوية العامة حتى نهاية شهر مارس.