شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 80 طن في حملة ليلية لرفع كفاءة النظافة بالأحياء في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق سير العمل بمنظومة النظافة ليلا للوردية الثالثة بشوارع المدينة، حيث تم القيام بحملة لرفع كفاءة النظافة بالأحياء، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات في حي شمال بمناطق شارع الجمهورية ومربع العلماء ومزلقان البدالة وحي جنوب في مناطق عميرة وخلف المحلج وشارع المهاجرين، واستهدفت الحملة رفع 80 طن قمامة خلال الحملة.

جاءت أعمال حملة النظافة تحت إشراف أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة، وبحضور نائب رئيس مدينة دسوق لشؤون النظافة، محاسب أحمد سلطان، وبحضور رئيس شمال أشرف داود، وفريق العمل المعاون، وحي جنوب وليد فاروق ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين، وذلك في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا.

النظافة

النظافة

النظافة