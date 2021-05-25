شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال الطقس اليوم .. شبورة مائية ورياح والحرارة تصل لـ40 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء وجود شبورة مائية في الصباح الطرق الزراعية والقريبة ومن مصادر المياه، ونشاط الرياح علي مناطق متعددة، وارتفاع درجات الحرارة في مصر على معظم الأنحاء بقدر طفيف.

توقعات الطقس Weather اليوم شديد الحرارة فى الجنوب، وحار على القاهرة، وأعلى درجة حرارة اليوم للعظمي تكون 40 درجة في إدفو، بينما أقل درجة حرارة للعظمي 26 درجة بمطروح.

يكون الطقس اليوم في مصر حارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويتوع طقس لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء فقط.

وتكون أبرز الظواهر الجوية خلال طقس اليوم وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية وكذلك الطرق السريعة المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد وجود رياح شمالية الشرقية على القاهرة الكبرى ونشاط للرياح الشمالية الغربية على الوجه البحري وجنوب سيناء.

وتكون الرطوبة النسبية المتوقعة اليوم بين 80-30 على القاهرة، وتتراوح بين90-55 على السواحل الشمالية ومن 50-20 على شمال الصعيد وتكون 25 و15 على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء 25-5-2021

تكون أعلى درجة حرارة اليوم في إدفو 40 درجة للعظمي، وأقل درجة حرارة للعظمي 25 درجة في مطروح، بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر اليوم كما يلي:

درجة الحرارة في الإسكندرية 29-19

درجة الحرارة في القاهرة 33-20

دمنهور 31–19

طنطا 33-20

شبين الكوم 33-20

المنصورة 33-20

السويس 34-20

شرم الشيخ 34-26

الإسماعيلية 34-19

أسيوط 36-21

أسوان 39-25

الأقصر 38-23

بورسعيد 29-20

بلطيم 30 – 19

دمياط 28-19

الغردقة 33- 25

العريش 30-19

أبوسمبل 39-23

بنى سويف 35-21

الزقازيق 33-20

المنيا 35-20

الفيوم 34-20

قنا 37-23

سوهاج 36-22

إدفو 40- 25

الوادي الجديد 39- 22