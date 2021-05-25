شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يستعرض مع وفد «حياة كريمة» مشروعات المبادرة بقرى إسنا وأرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، ووفد مبادرة حياة كريمة والذى يضم كل من احمد حسن وهيثم مازن مهندسا متابعة المشروعات ومحمد شعيب منسق عام متابعة المشروعات لمتابعة سير اعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الأقصر وذلك بحضور محمد عبدالفتاح ادم سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة والعميد عمر حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس اسعد مصطفى مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بمحافظة الاقصر والمهندس ياسر جاد مدير ادارة التخطيط بالمحافظة.

وعقد الوفد إجتماعا موسعا بحضور عدد من القيادات لمتابعة سير اعمال مشروع القرى الاكثر فقرا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم استعراض ما تم من اعمال في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والذي يتم بالتنسيق مابين الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما استعرض مسؤول هيئة الأبنية التعليمية ماتم من اعمال احلال وتجديد بعدد من المدارس، واوضح مسؤول قطاع الكهرباء انه تم الانتهاء من كافة المقايسات المطلوبة للبدء في تنفيذ الاعمال المخطط لها بقرى المبادرة.

واوضح المهندس حسنى منصور رئيس جهاز تعمير البحر الاحمر انه تم تسكين الشركات التي ستقوم بتنفيذ الاعمال كما انه جارى اعتماد المهمات للبدء بتنفيذ الاعمال وفقاً للخطة.

وتناول الاجتماع اعمال المجمعات الخدمية التي تم البدء فيها وسبل حل مشكلة تعارض جهات ولاية بعض المجمعات الخدمية.

واختتم الاجتماع بمناقشة مشروعات الشباب والرياضة بالقرى ضمن المبادرة والتى تتضمن إنشاء ملاعب واقامة اسوار لمراكز الشباب وانشاء مراكز شباب جديدة وكذلك اعمال شركة الغاز حيث من المقرر إنهاء اعمالها بقرية النجوع بمركز ومدينة اسنا بمجرد انهاء اعمال الصرف الصحى.